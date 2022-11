Un' asta record da un miliardo di dollari | ecco cosa è stato venduto

GINEVRA - La Ferrari di Formula 1 con cui Michael Schumacher conquistò il titolo mondiale nel 2003 è stata venduta all'da Sotheby's a Ginevra per la cifradi 13 milioni di franchi (13,1 milioni in euro). La F2003 - GA Chassis 229, al volante della quale il sette volte campione del mondo vinse diverse gare ...Iran, folla per commemorare Mahsa Amini a 40 giorni dalla morte TRA I PIU' LUSSUOSI Il Tatoosh, lo yacht di Paul Allen POLVERIZZATI TUTTI ILa collezione di Paul Allen all': ecco tutti i ...La collezione del co-fondatore di Microsoft, Paul Allen, non ha deluso. È stata pari a oltre un miliardo e mezzo di dollari la raccolta per cause filantropiche durante la prima serata dell’asta di ...GINEVRA - La Ferrari di Formula 1 con cui Michael Schumacher conquistò il titolo mondiale nel 2003 è stata venduta all’asta da Sotheby’s a Ginevra per la cifra ...