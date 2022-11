leggo.it

Ecco i lotti interessati'acqua del rubinetto L'Aca s.p.a., azienda comprensoriale acquedottistica, sta provvedendo ai controlli di competenza. La presenza delClostridium ...Un morto e una dozzina tra infettati e ricoverati in sei stati in America a causa dellisteria. Secondo il Cdc - Centers for Disease Control and Prevention - è stato ritrovato ... due'... Un batterio nell'acqua del rubinetto: «Non è potabile». Scatta l'emergenza, cosa sta succedendo In dieci Comuni della provincia di Pescara, capoluogo compreso, la Asl invita all'utilizzo dell'acqua ai fini alimentari solo previa bollitura dopo che, a seguito di prelievi effettuati ...Fasano - «Sono 1.054 gli ulivi infetti abbattuti da giugno ad oggi, una misura molto sofferta che si è resa necessaria per arrestare l'avanzata della Xylella, il batterio killer che interessa 8mila ch ...