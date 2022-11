Ultime Notizie – Influenza 2022 | ecco quando ci sarà il picco

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’“sta circolando ma ancora non è endemica, ci sono segnalazioni di casi ma c’è ancora uno strascico di stagione climatica favorevole che limita la diffusione. Il mese chiave dove colpirà fortedicembre con l’arrivo del freddo, per questo è necessario che le persone anziane e fragile si vaccinino”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione