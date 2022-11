Tennis | Next Gen Atp Finals | Lehecka batte Arnaldi in 3 set e avanza in semifinale

(Di giovedì 10 novembre 2022) Milano, 10 nov. - (Adnkronos) - JiriinalleGen Atpgrazie alla vittoria nel primo match del giovedì su Matteo, con il punteggio di 4-3 (7-5), 4-1, 4-3 (7-4). Il ventunenne è sceso in campo molto concentrato durante i 77 minuti di sfida all'Allianz Cloud di Milano, colpendo soprattutto di dritto con grande costanza ed esplosività. Ilta ceco è stato bravo ad inchiodare l'azzurro dietro la linea di fondo, vincendo diversi scambi lunghi. "Sono davvero molto contento di come ho giocato oggi," ha detto. "Matteo ha dimostrato un grande livello diquesta settimana. Ha la stoffa per giocare qui, per cui la vittoria mi rende felice. Nell'arrivare qui il mio obiettivo erano le ...

