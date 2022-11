Sondaggi Piepoli | crescono Fdi ed M5S | in calo il Pd

(Di giovedì 10 novembre 2022) È più contenuta la crescita di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto registrate daidel’Istituto. Secondo la rilevazione effettuata il 28 ottobre, il partito del premier Meloni si attesta al 27%, in crescita di mezzo punto percentuale rispetto alo precedente. A sorpresa sale anche Forza Italia (ora all’8%) data dagli altri istituti demoscopici indi consensi. Bene il Movimento 5 Stelle che passa dal 16% al 16,5%. Il Pd, invece, perde terreno (-0,5%) scendendo al 18,5%. Nessuna variazione di consenso per le altre forze politiche: la Lega resta all’8,5% così come la lista Azione/Italia Viva, Sinistra Italiana/Verdi è al 4%, seguono +Europa (2,5%), Italexit (2%) e Impegno Civico (1%). La quota di astenuti e indecisi è al 32%. Sulla durata della legislatura, lo scenario ...

