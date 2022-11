Serie B | minacce social a Masiello | ' Non tornare a Bari' E il Sudtirol non lo convoca

...che consentì ai salentini di espugnare il San Nicola contro un Bari già retrocesso inB ma ... i tifosi biancorossi hanno infatti riempito i social die insulti , destinati proprio al ...... ha deciso di non convocare il giocatore per la partita in programma sabato 12 novembre alle 14 allo stadio San Nicola per la 13esima giornata del campionato di...Il difensore non convocato per la trasferta al San Nicola dopo le minacce ricevute in questi giorni dai tifosi del Bari, che non dimenticano l'autogol nel derby con il Lecce del 2011, episodio poi chi ...Il 36enne difensore salterà la trasferta pugliese dei bolzanini: fu protagonista di un autogol contro il Lecce nel 2011 ...