Sean Penn e l’Oscar a Zelensky | «Quando avrai vinto la guerra | me lo riporterai»

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’attore è tornato per la terza volta in Ucraina e stavolta ha regalato al presidente una delle sue preziose statuette: «Mi sento meglio a sapere che c’è un pezzo di me qui». E in cambio ha ricevuto una medaglia al merito

L'attore, tornato in visita in Ucraina, è stato premiato dal presidente con l'Ordine al merito di III° gradoha supportato in maniera attiva Kiev fin dall'inizio del conflitto in Ucraina, schierandosi apertamente contro l'aggressione russa. L'attore americano è in visita in Ucraina per la terza ...... una delle voci del tropicalismo brasiliano IN SPLENDIDA FORMA Jennifer Aniston sexy per 'Allure' LE IMMAGINIincontra Zelensky a Kiev CLASSICO DEL TEATRO 'Il malato immaginario', Emilio ...(KIKA) - KIEV - Sean Penn ha "prestato" il suo Oscar al presidente ucraino Zelensky durante una recente visita a Kiev. "Me lo restituirà quando finirà la guerra contro la Russia", ha affermato la star ...Daddio è il nuovo film drammatico in fase di produzione. La trama segue una giovane donna (Dakota Johnson), che dopo essere atterrata all'aeroporto JFK di New York City, sale sul sedile posteriore: il ...