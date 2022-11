Mourinho contro Karsdorp | lo sfogo fa discutere

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato delle dichiarazioni didopo il matchil Sassuolo Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le dichiarazioni di Josédopo il matchil ...L'ex calciatore di Inter e Barcellona è convinto: "Vinceremo in finaleil Marocco. Faremo come l'Inter del Triplete" Db Milano 23/09/2019 - The Best FIFA Football ... maha fatto una ...INSIDEROMA.COM - FEDERICO FALVO - La Roma ha pareggiato a Sassuolo, un 1-1 che sta stretto essendo passati in vantaggio e immediatamente raggiunti poco più tardi. Ma nonostante il solo punto raccolto ...Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le dichiarazioni di José Mourinho dopo il match contro il Sassuolo. PAROLE – «Qualsiasi cosa dirò su ...