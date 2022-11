Meloni invita sindacati a “collaborazione” Ma ci sono davvero pochi soldi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 10 novembre 2022) C'è un'apertura al dialogo, che viene unanimemente apprezzata. Ma anche la conferma che la coperta delle risorse ètroppo corta perché delle tante proposte avanzate su pensioni, fisco e costo del lavoro qualcosa possa trovare spazio nella manovra. Giorgiaincontra a palazzo Chigi i: cii segretari di Cgil, Cisl e Uil - Landini, Sbarra e Bombardieri - e, per la prima volta, anche dell'Ugl Capone. La premier mette in chiaro da subito che per la legge di bilancio "ci si muoverà nell'ambito della Nadef", senza fare ipotesi o cifre che non siano quelle già presenti nella nota di aggiornamento. Ma in questo primo incontro vuole almeno provare a sgomberare il campo da "preconcetti". "Abbiamo sempre riconosciuto l'importanza del confronto con le parti sociali. Il nostro approccio è di totale ...