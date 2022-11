LIVE Musetti-Stricker 3-4 3-4 4-3 4-3 3-4 | NextGen Finals 2022 in DIRETTA | lo svizzero vince un match da cinque tie-break

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.05 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buonanotte da parte di OA Sport. 00.04 20-9 il conteggio degli ace in favore dell’elvetico con il 75% di punti vinti con la prima di servizio. 47-51 inti sempre in favore dellomentre è di 110-113 il totale dei punti vinti. 00.01 Dominicsi impone dunque dopo due ore e trentuno minuti in una sfida datiee si qualifica per le semifinali. Lorenzocede dunque dopo essere andato sotto di due set e aver recuperato, e si giocherà domani il passaggio del turno nella sfida con il britannico Draper. Larga la risposta di, ...

Le Next Gen ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW- STRICKEROA Sport vi offre la DIRETTAtestuale del match tra Lorenzoe Dominic Stricker, valido per la seconda giornata del gruppo B delle ATP Next Gen Finals di Milano 2022. L'incontro sarà il ...Tantissime qualità e spettacolo nel suo gioco, mostrati anche in questo debutto nell'edizione 2022 delle Nitto Atp Finals. Lorenzo Musetti ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura a Milano ...Lorenzo Musetti e Dominic Stricker si sfideranno nella seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2022: info partita e streaming gratis ...