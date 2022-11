Lecce | Sticchi Damiani | ' Pensiamo già alla Sampdoria Vogliamo continuare'

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Damiani: 'Pensiamo ...... l'acquisizione dell'USda parte della cordata di amici - imprenditori presieduta dall'avvocato SaverioDamiani. Non a caso è stata anteposta la parola 'amici' ad imprenditori perché ...Il Lecce è reduce dalla grande vittoria contro l'Atalanta per 2-1. Saverio Sticchi Damiani, presidente del club pugliese, ha festeggiato il suo settimo anno da presidente del Lecce con una vittoria di ...Il gol che ha sbloccato la partita e la lunga corsa verso la Curva Nord per esultare insieme ai suoi tifosi in uno stadio in delirio. Federico Baschirotto si è preso il Lecce e la ...