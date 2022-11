Kean ancora uomo partita | ' Bisogna essere forti nei momenti difficili | il momento arriva'

A Verona Il Bentegodi è un campo non qualsiasi per, che qui aveva giocato in prestito nel 2017 - 18,minorenne, dopo il fugace debutto in prima squadra della Juve dell'anno prima. Sarà ...... sia perché concedetroppo - nonostante la miglior difesa - sia perché colpisce poco, è ...corre e contrasta per nulla preoccupato di stancarsi per il Qatar e serve l'assist per il gol di(...Proteste Hellas per un mani di Danilo in area, espulso Alex Sandro VERONA (ITALPRESS) - La Juventus soffre ma passa per 1-0 sul campo di un ...Quinta vittoria consecutiva e quinta partita senza subire gol per la squadra di Allegri, che sale a -2 dal secondo posto ...