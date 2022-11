Iran | Alessia Piperno è tornata in Italia - Cronaca - quotidiano net

LAPRESSE

Palazzo Chigi: 'Intenso lavoro diplomatico, grazie a Mantovano, servizi e Farnesina'. Meloni sarà a Ciampino per accoglierla. Tajani: 'Sta bene, non ha subito alcuna ...Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, accoglierà all'aeroporto di Ciampino a RomaPiperno, già in volo per il rientro dall'. La storia Il 30 settembre, dopo ... Iran: Alessia Piperno è atterrata a Ciampino - LaPresse Alessia Piperno è stata liberata e sta rientrando in Italia. Lo fa sapere Palazzo Chigi in una nota. "Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno ...AGI/Vista - L'applauso alla Camera all'annuncio del ritorno in Italia di Alessia Piperno, la ragazza arrestata in Iran. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...