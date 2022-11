ilGiornale.it

... ma anche alcuni dei nostri Chianti Classico,che rappresentano circa il 90% dell'intero volume di scambi del vino italiano. Tra le diverse societa' che operano nel settore c'e' l'...... ma anche alcuni dei nostri Chianti Classico,che rappresentano circa il 90% dell'intero volume di scambi del vino italiano. Tra le diverse società che operano nel settore c'é l'... Barolo e Barbaresco, i tesori della Langhe spopolano all'estero Fondazione CRC Donare ETS in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. L’evento, che si è svolto il 28 ottobre al Castello Grinzane Cavour, ha raccolto quasi ...Cifra record per la seconda asta «Barolo en Primeur» della Fondazione Cr di Cuneo. Quasi 800mila euro già raccolti per finanziare progetti su educazione e inclusione. Compratori attivissimi da Tokyo a ...