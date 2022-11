Baldanzi piace al Napoli | Giuntoli potrebbe considerarlo presto

...40 - Roma, Mourinho: 'Sto piangendo tanto e non mifarlo, ma gli infortuni ci hanno ... Su…' 08.11.2022 16:00 - Biasin: 'Koulibaly pentito di essersene andato. Affarone Napoli ......di destra mentre Walukiewicz è in rampa di lancio per dare riposo a uno dei due centrali... Se è vero che a Inzaghi il turnover nontanto, forse contro il Bologna qualche rotazione in più ...L'Empoli del patron Fabrizio Corsi è pronto a mettere in vetrina l'ennesimo talentino cresciuto in casa. Dopo Fabiano Parisi, in rampa di ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...