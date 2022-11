Ascolti TV | Mercoledì 9 novembre 2022 Zelig riparte dal 20 6% con 2 | 6 mln Cena con Delitto risponde con il 15% e 2 | 4 mln

(Di giovedì 10 novembre 2022)- Vanessa Incontrada, Vincenzo Albano e Claudio Bisio Nella serata di ieri,, su Rai1con– Knives Out ha conquistato 2.452.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 2.656.000 spettatori pari al 20.6% di share (qui l’esordio dello scorso anno). Su Rai2 Addio al Nubilato ha interessato 864.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha Inizio ha catturato l’attenzione di 888.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.951.000 spettatori pari ad uno share del 12.1%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 553.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 519.000 spettatori con uno ...

