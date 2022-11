(Di mercoledì 9 novembre 2022) «Se attraverso una serie dilli e di misure si riesce a reperire un, questi verranno messi sempre e prioritariamente a beneficio del».Leo, viceministro dell’Economia, ha ribadito la linea del governo suldi: «La nostra strategia politica è di separare i casi in cui le persone non possono lavorare, che vanno sempre salvaguardati, e gli altri su cui si può intervenire». L’esponente del governo Meloni, a margine dell’assemblea di Assoimmobiliare, ha annunciato che il dicastero del Lavoro è all’opera per modificare ildi. Ma non solo: nel corso dell’intervento, Leo ha rimarcato che alzare il tetto al contante fino a 5 o 10 mila– «poi si ...

Open

"Se attraverso una serie di controlli e di misure si riesce a reperire un, questi verranno messi sempre e prioritariamente a beneficio del caro bollette". Maurizio Leo , viceministro dell'Economia, ha ribadito la linea del governo sul reddito di cittadinanza : "La ...L'associazione rimane a disposizione,mail o telefono, per eventuali dubbi o chiarimenti così ... poi, è intervenuto anche Maurizio Leo , viceministro dell'Economia spiegando che undi ... Via un miliardo di euro dal Reddito di cittadinanza. Maurizio Leo: «Lo useremo contro il caro bollette» Dialogo con Tirana per fare ripartire un’opera da 1 miliardo di euro che porterebbe in quattro anni nel Sud Italia le acque albanesi attraverso un condotto sottomarino ...Lo smartphone top di gamma di HUAWEI si aggiorna implementando diverse novità, fra cui il primo modulo con diaframma ad ampia apertura e apertura focale variabile (anche in manuale) ...