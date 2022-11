Uno sciame sismico tormenta da ore le Marche

(Di mercoledì 9 novembre 2022) AGI - Danni "lievi" e molta paura, tanto da far tornare l'incubo del terremoto del 2016: unol'Italia centrale e una parte di quella settentrionale da questa mattina, quando un sisma di magnitudo 5.7, con epicentro al largo dellee una profondità di circa 7 km, ha fatto sentire la propria potenza lungo tutta la costa dell'Adratico e, verso l'interno, fino a Firenze e a Roma. Dopo la prima scossa, alle 7.07, ne è arrivata una, cinque minuti dopo, di magnitudo 4.4, più o meno con lo stesso epicentro, in mare a 30 km davanti a Pesaro. Poi, una successione di oltre una cinquantina, che si e' protratta almeno fino alle 13.30, con una scossa di 3.9 alle 13.10. #PesaroUrbino #Ancona, scossa sismica ML 5.7: 50 richieste di verifica su edifici giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco. ...

