(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) - L'Assemblea di MANAGERITALIA Trentino-Alto Adige si è svolta ieri sera con un buon bilancio delle attività svolte e uno sfidante programma per portare i manager e le loro aziende a incidere sempre più sullo sviluppo delle comunità locali. Bolzano, martedì 9 novembre 2022. “Oggi parleremo del ruolo dei manager e delper dareallead aziende e territori. Un tema caldo che vede i manager al centro di un mondo del lavoro e un'economia in profondo cambiamento, dove solo mettendo al centro le, le loro esigenze, la loro realizzazione e il loro sviluppo personale e professionale possiamo costruire un futuro davvero sostenibile. E in Trentino Alto-Adige abbiamo tanti campioni del, manager e aziende che da anni, ancor più ...

Adnkronos

Matteo insieme a Francescoe Roberto Guiotto hanno creato Tag Manager Italia e relativo sito web per riunire appassionati e professionisti nostrani. In breve tempo è diventato il centro di ...Il Direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Diego, di concerto con il Presidente Elvira Bortolomiol afferma: 'Biologico non è solo vigneto (ad oggi il 5% del ... Tomasi: piu’ Managerialità e Welfare per benessere persone e competitività imprese del territorio Tomaso Trussardi interviene a gamba tesa sui gossip legati alla separazione da Michelle Hunziker. L’imprenditore 39enne sul Corriere della Sera rompe il silenzio sulla presunta reunion con la showgirl ...Le parole di Tomaso Trussardi su Giovanni Angiolini. L'ex marito di Michelle Hunziker chiarisce un po' di cose ...