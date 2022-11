Renault sigla accordo con Google per lo sviluppo dell' auto completamente digitalizzata

(Di mercoledì 9 novembre 2022) I due gruppi collaboreranno per lodi Software Defined Vehicle, una piattaforma onnicomprensiva che acquisirà ed analizzerà un gran numero di dati relativi all’e allo stile di guida. Migliorerà la rilevazione dei malfunzionamenti, ma saprà anche offrire consigli e servizi al guidatore....

Investing.com Italia

Ripresa Si parte e Della Morteun gol d'autore che controlla e poi scarica un sinistro ... Dentro, esce Della Morte, minuto 84. Tre al termine. Nel Vicenza entra Giacomelli, squadra con ......parte con il piede giusto nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2022 di Formula 1 e...40.806 +3.996s 26 16 31 Esteban Ocon ALPINE1:41.310 +4.500s 26 17 14 Fernando Alonso ALPINE ... Renault sigla accordo con cinese Geely, no novità su Nissan Da Reuters Geely Holding Group (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited e il Gruppo Renault hanno siglato un accordo non vincolante che mira a creare un nuovo leader mondiale per sviluppare, produrre e ...Con i cinesi di Geely nasce la divisione Power, responsabile invece della produzione di motori termici. Luca De Meo presenta il nuovo assetto del Gruppo ...