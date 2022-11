Regionali | Boldrini | “Alleanza con i 5S? Fare i diktat non aiuta”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA – “Chiusura di Conte al Pd nelle? Non tutte le situazioni sono uguali, in Lombardia si andra’ per le primarie, nel Lazio si vedra’. Di certonon”. E’ quanto ha dichiarato Laura(foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati, entrando oggi a Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

Nel frattempo si è preso gli sfottò dellae compagnia che gli chiedevano se adesso avrebbe ... Sottratti alleOltre a questo una cosa ha fatto arricciare il naso agli analisti o ...Per Calderoli la Lega ha chiesto il ministero per gli Affari. Obiettivo: seguire la legge ... del presidente del Consiglio Enrico Letta, dei presidenti di Camera e Senato Laurae ... Regionali, Boldrini: "Alleanza coi 5S Di certo fare i diktat non aiuta" - Il Sole 24 ORE La maggioranza elegge i presidenti delle commissioni. Come da accordi, sette sono in quota FdI, 4 sono della Lega e 3 vanno a Forza Italia ...ROMA - "Chiusura di Conte al Pd nelle regionali Non tutte le situazioni sono uguali, in Lombardia si andra' per le primarie, nel Lazio si vedra'. Di ...