Quando | finita la seconda guerra mondiale | anche a Palermo si viveva di stenti

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il 19 ottobre scorso ac’è stata la commemorazione della “Strage del pane” avvenuta subito dopo la fine dellanel 1944. Una pagina vergognosa della storia italiana. Di questo tragico episodio ne venni a conoscenza durante una mia ricerca sui palazzi nobiliari died in particolare su Palazzo Comitini che si trova in via Maqueda 100, vicino alla Fontana Pretoria e al seicentesco “Teatro del Sole”, noto come i quattro canti, oggi sede della Città Metropolitana di, uno dei più prestigiosi palazzi della città. Subito dopo la fine dellala popolazionei disagi del dopo, ritrovandosi con le case distrutte dai bombardamenti degli ...