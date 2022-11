Post-Covid? Il 40% dei giovani teme un futuro peggiore Dilaga il disagio | ansia | depressione | anoressia e bulimia

TrentoToday

...3 anni e attestandosi comunque a livelli sostanzialmente inferiori rispetto ai livelli pre -(...m in calo dell'11% rispetto al 16,8 milioni, fallendo così il rimbalzopandemia. Nei prossimi ...Così la nota diffusa quest'oggi dai sindacati che prosegue: 'Tutto ciò in un quadro generale...problemi connessi alla salvaguardia della salute amplificati e resi urgenti dalla pandemia da-... Nel post Covid le imprese trentine hanno scelto di investire Più di sei giovani su dieci (62%) hanno cambiato la propria visione del futuro a seguito della pandemia: solo per il 22% il futuro sarà migliore, mentre il 40% ritiene che sarà peggiore. Manca una pro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...