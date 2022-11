Pizzicagnoli di vite umane Carico residuale? De Angelis sbotta con Gruber

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lo scontro Italia-Francia sulle navi Ong e la stretta del governo Meloni sull'immigrazione tengono banco a “Otto e Mezzo”, il talk politico di LA7. Durante la puntata di mercoledì 9 novembre, la conduttrice Lilliha chiesto se l'esecutivo abbia o no ragione quando pretende il ripristino della legalità sulle ong (“un conto sono i salvataggi occasionali, un altro fare la spola”) e il vicedirettore dell'Huffington Post Alessandro Deha risposto lapidario: “No, ha torto su tutta la linea”. Poi la frustata: “È una cosa dadi, lasciamelo dire. Tutto ben sintetizzato dall'espressione del ministro dell'Interno (Piantedosi, nda) che ha parlato di "" come se la disperazione di questi poveri cristi si misurasse in chili: ...

