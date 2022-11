Pioli | “Prestazione non all’altezza” | poi il commento sul distacco in classifica dal Napoli

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si è da poco conclusa la sfida tra Cremonese e Milan, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, terminata con un pareggio per 0-0. Con questo risultato, vista la vittoria delcontro l’Empoli, i rossoneri si allontanano dalla vetta che ora dista otto punti. Al termine del match, l’allenatore del Milan Stefano, ha parlato ai microfoni di Dazn commentando il pareggio: “Potevamo fare di più questa sera: abbiamo fatto un discreto primo tempo, ma il secondo non è stato: non abbiamo creato azioni offensive per essere davvero pericolosi. Con la nostra qualità potevamo fare di più, nonostante i pochi spazi concessi dalla Cremonese”. intervistacremonese Sui subentranti, invece, si esprime in questo modo: “Nel secondo tempo c’è stata poco fluidità e lucidità. Abbiamo ...

