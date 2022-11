“Non posso considerarlo una persona per bene” | Le rivelazioni bomba di Tomaso Trussardi

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Arriva il momento dellediche riguardano il suo rapporto con Michelle Hunziker, mesi dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio… ma come stanno adesso le cose tra i due? L’annuncio relativo alla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker eha lasciato i loro fan senza parole, i quali non credevano possibile un addio per la coppia insieme da molti anni e sempre felici, nonostante gli annunci delle presunte crisi. Recentemente, inoltre, si è anche fatto riferimento ad una possibile riconciliazione per la coppia più chiacchierata del gossip italiani, ma a intervenire sulla questione, dopo una prima smentita da parte di Michelle Hunziker, è proprio l’ex marito della showgirl svizzera. Le (nuove)...