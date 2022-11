MotoGP | scatta l’allarme motore in casa Yamaha Quartararo e Morbidelli in coro | “Ci aspettavamo di più”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ini sorrisi e le dita incrociate hanno subito lasciato spazio a diversi campanelli d’allarme di non poco conto. Dopo una annata conclusa con Fabiosuo malgrado costretto ad applaudire Francesco Bagnaia, che ha soffiato il titolo iridato proprio al francese, e un Francolontanissimo dalle posizioni di testa, ladi Iwata aveva tranquillizzato i propri piloti annunciando un nuovoedizione 2023 più potente. Quello della svolta. Fabiogià nel post-gara di Valencia aveva confermato come le speranze attorno al nuovo propulsore della(che porta la firma dell’ex motorista della Ferrari, Luca Marmorini) fossero elevate e potessero consentire ai due piloti di sfidare faccia a faccia in fatto di ...

OA Sport

