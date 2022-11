Messi diventa Ambassador di Sorare | la piattaforma di fantasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lionelentra comeall’interno delladicon Non-fungible token (Nft). A renderlo noto è un comunicato della società, nel quale si ricorda che la partnership fa seguito al round di finanziamento di ‘serieB’ record da 680 milioni di dollari dinel 2021, che “servirà ad accelerare lo sviluppo delladi”. Il giocatore ha poi commentato: “La capacità che ha lo sport di ispirare ed emozionare tutti noi è unica, e i tifosi sono sempre in cerca di nuovi modi per esprimere la loro passione e avvicinarsi ai giocatori e alle squadre che amano: la combinazione ditrae carte digitali offre ai fan una possibilità inedita per farlo, ovunque si trovino nel mondo”. ...

