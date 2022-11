Meloni | Libertà è anticorpo contro ogni tentazione totalitaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2022 "Per ricordare quegli eventi del 1989, con la legge 61 del 15 aprile 2005, la Repubblica italiana ha dichiarato il 9 novembre Giorno della. Come ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di nazioni oppresse e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora oppresse dal totalitarismo". Lo dice in un videomessaggio il presidente del Consiglio, Giorgia, sul Giorno della, istituito per celebrare la ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev