LIVE Sassuolo-Roma 0-0

Al Mapei, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei,e Roma si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.Roma 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - Ore 18.30 Migliore in campo: a ...Ilha collezionato tre clean sheet nelle prime sei partite interne di questo campionato; la quarta porta inviolata dei neroverdi in casa e arrivata al meglio alla nona partita stagionale ...Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena il match tra i giallorossi e la squadra di Dionisi. In attacco chance dal primo minuto per Volpato e Shomurodov ...Al Mapei il Sassuolo ospita la Roma nel turno infrasettimanale. Dionisi sceglie D'Andrea nel tridente offensivo completato da Laurentié e Pinamonti. Mounrho a sorpresa punta su Shomurodov in attacco, ...