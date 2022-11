L' invecchiamento secondo Monica Bellucci | ' Trovo stupendo che il tempo passi'

Vogue Italia

"Trovo stupendo che il tempo passi". Parola di Monica Bellucci, l'attrice umbra adottata dalla Francia che a 58 anni sfodera ...Con esse, si assumono vitamine e sali minerali che prevengono l'della pelle, ... Perché in Italia si consuma poca frutta e verdurai dati più recenti, soltanto l'8% degli italiani ... Prevenire l'invecchiamento: i 6 prodotti fondamentali secondo un esperto C'è chi si sente "nato vecchio" e chi un eterno Peter Pan, ma più o meno per tutti giunge un giorno nella vita in cui si sente di stare invecchiando. Quel giorno, ...Forse non avrà tutte le caratteristiche che gli attribuisce la vulgata, ma sembrerebbe che la crisi di mezza età (o poco meno) abbia una certa base fattuale. Secondo i risultati di un sondaggio condot ...