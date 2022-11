Juventus | Danilo verso il rinnovo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Come scrive la Gazzetta dello Sport, laora è al lavoro per blindare il brasiliano ex Real e City, desiderosa di offrirgli undi contratto. Le trattative, che dovrebbero avere inizio ...

Da quando è allaha dato prova di grandi capacità sul campo ma anche di enorme carisma fuori, cosa che lo ha reso in poco tempo un leader dello spogliatoio e l'attuale vice - capitano della squadra ...Leggi Anche Allegri riscrive le gerarchie nella: 'Ho deciso di dare la fascia di capitano aAlessandro Birindelli ha parlato dell'importanza di Danilo per la Juventus, facendo un confronto anche con Joao Cancelo ...Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, la Juventus vuole ingranare la quinta nel posticipo ... il vicecapitano non è più Cuadrado ma Danilo: «Cuadrado a livello gerarchico arriverebbe dopo ...