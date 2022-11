Julia Elle | bufera mediatica su Disperatamente mamma | le accuse dell’ex marito

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è forse una dprime mamme influencer del web. La donna, madre di Chloe, Chris e Chiara, ha costruito un vero e proprio impero sulle sue vicende quotidiane disingle ma anche sulla sua storia personale. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Nei suoi libri Giulia L. (il cognome non è mai stato dichiarato) ha raccontato di essere stata abbandonata da Paolo Paone dopo aver avuto la piccola Chloe. Dopo un’inaspettata notte di passione con Paone, la donna rimane incinta di Chris ma viene lasciata di nuovo dal compagno.si rimbocca le maniche e cresce da sola i suoi figli fino all’incontro con l’attuale compagno, Riccardo, dal quale ha avuto la piccola Chiara. In tutti questi anni i follower dihanno ...

L imprenditrice Diane Derzis: "Stiamo costruendo nuove cliniche" Articoli più letti Il caso di, cosa succede se i follower non ti credono più di Chiara Pizzimenti Andrea Purgatori: "...... "Nel processo le vittime di violenza vanno tutelate" Se lo stupratore può vedere il bambino nato dalla violenza Articoli più letti Il caso di, cosa succede se i follower non ti credono ...Julia Elle è forse una delle prime mamme influencer del web. La donna, madre di Chloe, Chris e Chiara, ha costruito un vero e proprio impero sulle sue vicende quotidiane di mamma single ma anche sulla ...Una storia che si è svolta nella Brianza Comasca e che rischia di stravolgere la vita di due bambini piccoli Julia Elle, conosciuta al grande pubblico come Disperatamentemamma è finita nel mezzo di un ...