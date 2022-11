(Di mercoledì 9 novembre 2022) «La risposta è il silenzio», replicava con garbo e altrettanta amarezza la senatrice a vita, che nel corso della pandemia di Coronavirus è stata spesso vittima didida parte dei No vax e dei No Green pass. Ma per l’ennesimasi è superato il limite, e la senatriceha deciso di non tacere più. Ma di passare all’azione. «Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso», ha annunciato la senatrice a vita, aggiungendo che «è anche cattivo augurare laa una persona di 92 anni». Intervenendo al Forum nazionale delle donne ebree d’Italia a Milano, la senatrice ha spiegato così le ragioni del cambio di approccio: «La vita mi ha insegnato a ...

'La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d'Europa obbligata alla scorta per tutti glie gli improperi e ledi morte che mi vengono fatte anche perché sono vaccinata, e non sono una no vax. Non più tardi di ieri mi è arrivata una maledizione così forte firmata, per cui ..." La risposta è il silenzio ", replicava con garbo e altrettanta amarezza la senatrice a vita Liliana Segre , che nel corso della pandemia di Coronavirus è stata spesso vittima didi morte da parte dei No vax e dei No Green pass . Ma per l'ennesima volta si è superato il limite, e la senatrice Segre ha deciso di non tacere più. Ma di passare all'azione. "Per ... Insulti e minacce di morte dai No-vax, Liliana Segre: «Ora basta: questa volta denuncio» La Senatrice ha vita ha annunciato la sua decisione dopo che, negli ultimi giorni, era tornata nel mirino degli anti-vaccinisti ...