Giorgetti | la spesa per le pensioni assorbirà 50 mld nel 2022 - 25

Superbonus Di fronte a questo quadro,ha individuato quale è lada rivedere subito: il credito di imposta al 110 per cento sul Superbonus che sta diventando sempre più costoso, per ...... citati anche dal Ministro, che in questi giorni ha debuttato a Bruxelles come nuovo ... ma allaprimaria netta. In questo modo si supereranno molte delle eccezioni fatte al vecchio ...Il governo Meloni si muove contro la crisi energetica. Il nuovo decreto aiuti contro il caro energia verrà approvato domani sera in Cdm: a ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Sto procedendo alla firma del decreto per l adeguamento delle pensioni in base alle risultanze dei dati Istat, come previsto dalla normativa vigente, si determinerà ...