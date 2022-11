Facebook | licenziate 11mila persone Zuckerberg | “Mi assumo la responsabilità”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Licenziamenti di massa a, Instagram e WhatsApp. Meta, la holding alle spalle dei social network più famosi, ha annunciato l’entità dei tagli alla sua forza lavoro. Il piano di uscite comporta il taglio del 13% dei dipendenti, ovvero oltre 11.000. Si tratta di uno dei più grandi licenziamenti tecnologici di quest’anno.lotta contro l’impennata dei costi e la debolezza del mercato pubblicitario. Ma anche contro il fatto che soffre la concorrenza; per la prima volta da vent’anni decresce; i mega investimenti per lo sviluppo del Metaverso non sembrano andare del tutto a buon fine. Foto Ansa/Epa John G. MabangloL’attesa era alta, riportava alla vigilia dell’ufficializzazione dei tagli il Wall Street Journal. E che sarebbero arrivati presto i numeri lo aveva direttamente confermato il fondatore Mark ...