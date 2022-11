Dopo Twitter tocca a Meta | Zuckerberg annuncia 11mila licenziamenti

Abbas sarà rimpatriatoche avrà finito di scontare la sua pena in un carcere statunitense. Le ... per fermare il surriscaldamento del pianeta Elon Musk è diventato il nuovo proprietario di:...La regina Ramonda deve ancora una volta elaborare la perdita del figlio (che era scomparso ... per fermare il surriscaldamento del pianeta Elon Musk è diventato il nuovo proprietario di: ...Dopo aver licenziato circa la metà dei dipendenti, via email, e dopo aver aumentato a 7,99 dollari il costo dell’abbonamento a Twitter Blue, ora Elon Musk annuncia le prime vere novità per il grande p ...La delegazione italiana del terzo polo in Renew Europe diventa 'Azione-Italia Viva' e l'ex-Pd Giuseppe Ferrandino si riunisce con Nicola Danti (Iv) ...