BergamoNews.it

... in particolare quella italiana che ebbe in autori come Rossini, Bellini,, Verdi e Tosti, ... Rievocando l'aria d', strutturata in forma semplice di arietta da camera, autori come ...... VENEZIA - TEATRO MALIBRAN 19 dicembre 2022: ROMA - TEATRO DELL'20 dicembre 2022: FIRENZE - ... BOLZANO - TEATRO COMUNALE 07 gennaio 2023: BERGAMO - TEATRO10 gennaio 2023: LIVORNO - ... Donizetti Opera: introduzione agli spettacoli e prove aperte Stagione di Opera e Balletto 2022/23: ecco tutti gli spettacoli in cartellone al Teatro Comunale di Ferrara a partire da novembre.Si prosegue nel solco dell’opera buffa, questa volta nel mondo di Gaetano Donizetti, un intramontabile classico della commedia in musica, Le convenienze ed inconvenienze teatrali, Venerdì 11 e ...