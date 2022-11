Ascolti tv | vince ‘Divorzio a Las Vegas su Rai1

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Il filma Las’, trasmesso da, è stato il programma più seguito della prima serata di martedì, con 2.552.000 spettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, ‘Il Diritto di Opporsi’ su Canale 5, con 1.670.000 spettatori e l’11.5% di share. Al terzo posto, ‘diMartedì’ su La7, con 1.308.000 spettatori e il 7.8% di share (il successivo segmento ‘diMartedì Più’ ha ottenuto 470.000 spettatori con il 6.8% di share ma La7 è terza rete in prime time). A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Le Iene’ su Italia 1 (1.228.000 spettatori, share 9.5%), ‘CartaBianca’ su Rai3 (994.000 spettatori, share 6.2%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (902.000 spettatori, share 6.5%), ‘Il Collegio 7’ su Rai2 (885.000 spettatori, share 5.4%), ‘Pechino Express’ su Tv8 (657.000 spettatori, share 3.8%), ...

>>> Le Offerte lampo di A seguire, tra gli altridi prime time: 'Le Iene' su Italia 1 (1.228.000 spettatori, share 9.5%), 'CartaBianca' su Rai3 (994.000 spettatori, share 6.2%), 'Fuori dal ...L'8 novembre 2022la serata Rai 1 con il minimo sforzo: niente da fare per Canale 5 e malissimo su Rai 2 Il ...Divorzio a Las Vegas, il film in onda su Rai1 con Giampaolo Morelli e Andrea Delogu, vince con poco gli ascolti tv di martedì 8 novembre ...L'8 novembre 2022 vince la serata Rai 1 con il minimo sforzo: niente da fare per Canale 5 e malissimo su Rai 2 Il collegio ...