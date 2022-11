Antonino Spinalbese divide il pubblico | nuova dichiarazione su Ginevra

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ad un mese e mezzo dall’inizio del GF Vip 7 una cosa è certa:Lamborghini era una concorrente fortissima. Nonostante nella casa sia durata quanto un gatto in tangenziale e sia stata squalificata per una frase orrenda, la ragazza continua ad avere migliaia di fan e a ricevere aerei ogni settimana. Non solo sostenitori dell’ex gieffina, ci sono infatti anche tantissimi ‘Gintonic’ che sperano ancora che nasca un amore tra, che però ieri ha dato il colpo di grazia a questa ship. Mentre era chiuso nel magazzino con Oriana Marzoli (che non gli è del tutto indifferente),ha spiegato che la Lamborghini ormai è solo un lontano ricordo.sulla ship con...

si è quindi informato: " Ma che effetto ti ha fatto vederlo Ti sei più distratta in quello che diceva Eri preoccupata Tu l'amore lo senti. L'amore non ha parole. Il tuo è un ...Dopo la nuova puntata del reality, la concorrrente Giaele De Donà ha messo in discussione il suo rapporto con. La stilista non ha nascosto di non approvare il comportamento che il suo compagno di gioco sta avendo con le altre gieffine, sfogandosi con Micol Incorvaia. La chiacchierata ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Spinalbese, quando gli si è avvicinato Tavassi, ha tagliato corto indicando che fuori dal GF Vip 7 avrebbe molto piacere di parlarne con lui. Se per tutto cià che riguarda la famiglia Rodriguez ...