Un classico | anzi | classicissimo Tutte le variazioni sul tema e perché si finisce sempre a scegliere quello

Leggi su iodonna

(Di martedì 8 novembre 2022) Simbolo di una personalità forte e audace, ed elemento decorativo scelto da chi vuole far emergere sia il proprio appeal sia il desiderio di conquista, lo smalto rosso è un evergreen ricco di significati. E senza stagione. Mai più senza... smalto rosso guarda le foto Leggi anche › Smalti e basi rinforzanti, per unghie sane che non si spezzano › Colori unghie autunno 2021: le novità smalti e tendenze tra colori e disegni Smalto ...