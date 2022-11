Treno deragliato a Pompei | riattivata la circolazione sulla Circumvesuviana

Per fortuna solo tanta paura per i presenti a bordo che non hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, anche perché ilera in frenata. Circum deragliata a Pompei Santuario: l'Eav apre inchiesta ...Ilentrando alla stazione di Pompei Santuario verso le 14. Secondo quanto rende noto l'Eav, non ci sarebbero feriti. Al momento del deragliamento, le cui cause sono ignote, il ...Torna a pieno regime la Circumvesuviana. A quasi 24 ore dal deragliamento di un treno sulla tratta Torre Annunziata-Scafati. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, ...Ieri, 7 novembre, poco prima delle 14, il treno della Circum è deragliato, senza fortunamente provocare feriti tra i passeggeri e il personale. Trenta i passeggeri a bordo, quasi tutti studenti che ...