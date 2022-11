Sottoscritto protocollo d’intesa tra il Comune e l’organizzazione Plastic Free

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Questa a mattina a Palazzo Mosti è statountra ildi Benevento e, organizzazione di volontariato che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dellaa, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. A firmare l’intesa sono stati il sindaco Clemente Mastella e il referente di, Mauro Cespa, che ha anche consegnato al primo cittadino e all’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa, il Riconoscimento2022 per l’impegno profuso e la sensibilità verso l’ambiente e le future generazioni mostrata daldi ...

ANAC

Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte e firmatario delsugli sgomberiin Prefettura che indica il termine massimo di un ...Lo sostiene in una nota l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, firmatario delsugli sgomberiin Prefettura che indica il termine massimo ... Sicurezza digitale, firmato l'accordo fra Anac e Acn Il Comune di Rieti e la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa che implementa una serie di attività che verranno realizzati in collaborazione tra i ...Il Comune di Rieti e la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che implementa una serie di attività che verranno realizzate in collaborazione ...