Soleil Sorge diventa scrittrice | boom di vendite per il suo primo libro

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 8 novembre 2022) Anche lontano dalle telecamereriesce a far parlare di sé e dei suoi successi. Solo qualche mese fa, la ragazza ha spopolato sul web grazie alla sua linea di costumi che, a quanto pare, le ha fruttato un bel po’ di grana. Adesso è tempo per la scrittura, in quanto è uscito il suoautobiografico. Un lavoro maturato nel tempo che sa anche di provocazione verso il mondo dello spettacolo. Il tutto è disponibile in pre-order su Amazon ed ha già registrato ildi: ecco il suoIn queste ore,è ritornata al centro dell’attenzione per la pubblicazione del suo. Si chiama Il ...