Raffaella Carrà | Disney+ annuncia Raffa | la docuserie in 3 episodi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 novembre 2022)ha appenato la realizzazione di, unain 3dedicata a, le cui riprese sono iniziate in questi giorni.hato la produzione originale, la prima docu-serie suche ripercorrerà la straordinaria vita di una delle icone della cultura pop in tutto il mondo. Lo show in 3, le cui riprese sono iniziate in questi giorni, sarà disponibile in tutto il mondo sulla celebre piattaforma streaming. La, prodotta da Fremantle, sarà diretta da Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni. Chi è ...