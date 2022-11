Racket con bombe e spari in Valle Caudina |  in aula le vittime degli attentati

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –incendiari ad abitazioni, colpi di pistola contro uffici e attività, fino a far esplodere una bomba dinanzi a un locale commerciale a Montesarchio che causò molti danni. Un sodalizio criminale dedito a estorsioni con metodo mafioso nei confronti di commercianti e imprenditori dellatra settembre 2018 e febbraio 2019. Si è svolta l’udienza per il processo ordinario nei confronti di Rinaldo Clemente, 38 anni, di San Martino, assistito dall’avvocato Valeria Verrusio. Clemente è accusato in concorso di estorsione e associazione per delinquere con le aggravanti “di aver commesso il fatto avvalendosi della condizioni di assoggettamento e di omertà al fine di agevolare l’organizzazione camorristica clan Pagnozzi”. Al centro ...

