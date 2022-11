(Di martedì 8 novembre 2022) Si è insediato ildell’diBusiness School, costituito in collaborazione con il CARe – Center formotive Research and Evolution dell’Università Guglielmo Marconi. Unrae, Toyota e Honda sono i primi partner sostenitori dell’iniziativa. Direttori scientifici dell’sono il professore Fabio Orecchini, ordinario di sistemi per l’energia e l’ambiente dell’Università Guglielmo Marconi, e il professore Luca Pirolo, associato di Management dell’UniversitàGuido Carli. L’attività dell’prevede un intenso programma di studi e ricerche, pubblicazioni tematiche, organizzazione di seminari, ...

Il Denaro

Unrae, Toyota e Honda primi partner . Si e' insediato il comitato scientifico dell'e Mobilita' di Luiss Business School, costituito in collaborazione con il Care - Center for Automotive Research and Evolution dell'Universita' Guglielmo Marconi. Unrae, Toyota e ...Il problema del traffico è legato al fatto che i governi precedenti hanno permesso l'importazione di veicoli vecchi, come leEuro 1, che non possono più circolare nella maggior parte dei paesi ... Osservatorio auto e mobilità di Luiss, al via il Comitato scientifico - Ildenaro.it Si è insediato il Comitato scientifico dell'Osservatorio Auto e Mobilità di Luiss Business School, costituito in collaborazione con il CARe ...L’Osservatorio Auto e Mobilità analizzerà i cambiamenti nel settore della mobilità con le partnership di Unrae, Toyota e Honda.