Milan | che frenata a Cremona | 0-0 e il Napoli ora è a +8

... ma la bandierina è alzata: fuorigioco 16': Rimessa laterale per la Cremoneseviene rimessa a lato due volte dal15': Rebic ruba palla a Ciofani ed avvia l'azione delviene ...... il più recente in questa stagione, lo 0 - 0 casalingo con il. Sarà Andrea Colombo della ... Il fischietto di Brindisi ha diretto ben 14 volte i bianconerihanno ottenuto 10 vittorie, 3 pareggi ...Finisce 0-0 tra Cremonese e Milan il secondo anticipo della 14ª giornata di Serie A. Ci mette un po' a carburare il Milan, anche per merito della Cremonese che appare fin da subito ben messa in campo.Una strepitosa prestazione del portiere di proprietà dell’Atalanta consente alla Cremonese di bloccare i Campioni d’Italia Allo ‘Zini’ di Cremona termina 0-0 l’anticipo della quattordicesima di Serie ...