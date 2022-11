(Di martedì 8 novembre 2022) Il difensore del Manchester City, Benjamin, è a processo per, accusato di sette violenze carnali. Ai giudici ha spiegato la sua versione dei fatti, oggi riportata dal Daily Mail. Le, ha dichiarato, hanno iniziato ad avvicinarsi a lui quando aveva 18 anni e giocava nel Marsiglia, nella prima divisione francese. “So di non essere Brad Pitt, ma lemisaltate, non per il mio aspetto ma per il calcio. E’ stato facile fare sesso con piùun”. L’assalto, come lo definisce, è iniziato ai tempi del Marsiglia, ma è andato avanti in modo esponenziale quando è passato al City. “è diventato dieci volte di più al Man City, una delle migliori squadre ...

IlNapolista

Leversoe Matturie . La casa degli orrori . Il nome di Grealish. La testimonianza è arrivata proprio da una delle vittime degli abusi avvenuti principalmente nella residenza di. ...Il co - accusato di, Louis Saha Matturie, 41 anni, è stato scagionato da duedi stupro e una di violenza sessuale nei confronti della stessa donna. Il giudice Stephen Everett ha ordinato ... Mendy e le accuse di stupro: «Le donne mi saltano addosso perché sono un calciatore» - ilNapolista A jury heard there was a 'weird atmosphere' at the Cheshire home of Benjamin Mendy on the night a woman was allegedly raped there. A woman who had been out at a Manchester nightclub was invited to the ...