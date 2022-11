Market dell’hashish in un’auto Arrestato 20enne

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 8 novembre 2022) Nel tardo pomeriggio di ieri il personale della Volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, percorrendo via Galera Montefusco, ha notato quattro giovani che, alla vista dell’auto, hanno cambiato repentinamente direzione, cercando di darsi alla fuga in quattro direzioni diverse.Dopo alcuni minuti, uno di questi è stato rintracciato in una via limitrofa mentre, con fare estremamente nervoso, sostava davanti ad una Fiat Punto.Il controllo dei poliziotti è stato immediato: alla prima perquisizione personale, che non ha avuto alcun risultato, è seguita quella dell’autovettura dalla quale fuoriusciva un intenso odore, quello tipico.Nell’abitacolo della Fiat il personale della Volante si è trovato davanti un vero e propriodi quella sostanza stupefacente, con pesi, qualità, tipologie differenti e prezzi di ogni ...